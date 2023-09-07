Game of Thrones’un lanetli kadrosu: Ayrılıklar, sağlık sorunları ve ölümler

Milyonları ekran başına toplayan, tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones, son günlerde bir lanetle birlikte anılıyor. Dizide yer alan yıldız isimlerin özel hayatlarında ardı ardına sıkıntılarla boğuşmaları dizinin lanetli olduğuna dair söylentileri ortaya çıkardı. İşte Game of Thrones kadrosunun talihsiz isimleri...

Sozcu.com.tr

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Gösteri dünyası son günlerde Joe Jonas ve Sophie Turner’ın ayrılık haberleriyle çalkalanıyor. Ünlü şarkıcı Joe Jonas bu hafta dört yıllık evliliğinin ardından resmi olarak Turner’dan boşanmak için dava açtı ve ilişkilerinin geri dönülemez şekilde bozulduğunu belirtti.

Game of Thrones yıldızlarından Sophie Turner’ın yaşadığı bu ayrılık ise pek çok kişinin aklına fenomen dizinin aslında lanetli olabileceğini getirdi.

2019’da sona eren dizinin kadrosunda yer alıp özel hayatında sorunlardan kurtulamayan, adeta lanetlenmiş gibi yaşayan o isimler…

MAISIE WILLIAMS

Maisie Williams, şubat ayında beş yıllık erkek arkadaşı Reuben Selby’den ayrıldığını açıklamıştı.

25 yaşındaki oyuncu, en son ekim ayında Paris Moda Haftası’nda 25 yaşındaki tasarımcıyla birlikte fotoğraf çektirdikten sonra duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı:

“Bir dönemin sonu. Reuben ve ben ilişkimizi bitirmeye karar verdik. 5 yıl önce tanıştığımızdan bu yana ilişkimiz her zaman ortak ve ayrı yaratıcı kariyerlerimize kadar uzandı ve öyle olmaya devam edecek”

KIT HARINGTON

Kit Harington, Game of Thrones dizisindeki Jon Snow rolüyle dünya çapında üne kavuştu. Ancak 2019 yılında dizinin sona ermesinin ardından alkolizm ve depresyonla mücadele etti.

The Sunday Times’a verdiği samimi bir röportajda Harington, dizinin 2019’da sona ermesinden bu yana oldukça korkunç şeyler yaşadığını söyledi. Hatta ünlü oyuncu, şimdilerde mutlu olsa da o dönemde intihar etmeyi bile düşündüğünü açıkladı.

Harington, verdiği röportajda şunları söylemişti: “Game of Thrones sona erdiğinden beri başıma gelen ve Thrones sırasında olan şeyler oldukça travmatik nitelikteydi ve bunların arasında alkol de vardı.”

Ayrıca röportajda intihar etmeyi düşünüp düşünmediği sorulduğunda şu şekilde cevap verdi: “Cevap evet. Evet elbette. Her türlü şeyi yapmak istediğim gerçek depresyon dönemleri yaşadım.”

Ünlü oyuncu, daha sonra Connecticut’taki Privé-Swiss dinlenme merkezinde ayda 95 bin pound’a mal olan rehabilitasyonla tedavi dönemi yaşadı.

JASON MOMOA

Ve dizinin bitiminden bu yana aşk hayatı alt üst olan sadece Maisie Williams ve Sophie Turner değil. Geçtiğimiz yıl Jason Momoa ve eşi Lisa Bonet, dört yıllık evlilik ve 16 yıllık birlikteliğin ardından ayrılmışlardı.

Momoa ve Bonet’in ilişkisi 2004 yılına kadar uzanıyor. Ancak Game Of Thrones yıldızı ve Cosby Show oyuncusu, geçen yıl Momoa’nın Instagram hesabından paylaşılan ortak bir açıklamayla ayrıldıklarını duyurdular.

EMILIA CLARKE

Fenomen dizide Daenerys Targaryen’i canlandıran Emilia Clarke, dizinin ilk sezonunun çekimlerini 2013 yılında yeni bitirmişti ki kişisel antrenörüyle çalışırken ilk beyin anevrizmasını geçirdi.

Yıldız, şok edici olaydan sonra hızlı bir şekilde MR’a gönderildi ve ona subaraknoid kanama teşhisi konuldu. Bu da beyin etrafındaki kanamanın neden olduğu, yaşamı tehdit eden bir felç şekli ve hastaların üçte biri, bu kanamadan hemen sonra ölür.

Clarke, daha sonra yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili The New Yorker’a şunları söyledi: “En kötü anlarımda fişi çekmek istedim. Sağlık çalışanlarından ölmeme izin vermelerini istedim.”

İlk anevrizmasının iyileşmesi sırasında beyninin diğer tarafında her an patlayabilecek başka bir anevrizmanın olduğu söylendi.

Basit bir ameliyat sözü verilmesine rağmen Clarke, başarısız ameliyatın ardından acı içinde çığlıklar atarak uyandığını ve doktorların hayatta kalma şansını artırmak için yeniden ameliyat etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Hastanede bir ay daha kaldıktan sonra zaman zaman umudunu kaybettiğini, kaygı ve panik atak yaşadığını ifade eden Clarke, kendisini eski halinin gölgesi gibi hissettiğini anlattı.

DIANA RIGG

Game of Thrones yıldızı Dame Diana Rigg, kanserle kısa bir mücadelenin ardından Eylül 2020’de 82 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu, 1961 yapımı The Avengers’da adını duyurmuş, ardından daha sonra hiç izlemediğini itiraf ettiği Game of Thrones dizisinde Leydi Olenna Tyrell karakterini canlandırmıştı.

BJ HOGG

Dizinin ilk sezonunda Addam Marbrand karakterini canlandıran Game Of Thrones oyuncusu BJ Hogg, Mayıs 2020’de 65 yaşında hayatını kaybetti.

Kuzey İrlanda’da doğan aktör, HBO dizisindeki Addam Marbrand rolüyle tanınıyordu.

DARREN KENT

Essex doğumlu Darren Kent de Game of Thrones dizisinde rol alıp hayatını kaybedenler arasında…

Kent, kariyerinin ilk yıllarında osteoporoz, artrit ve son derece nadir görülen bir cilt bozukluğuyla mücadele etti. Sevilen aktör, 2020’de hayatını kaybetti.

SOPHIE TURNER

Son günlerde ise Sophie Turner mutsuz evliliği ile gündeme geliyor. Game of Thrones’ta rol alan oyuncu, ünlü şarkıcı Joe Jonas ile evliliğinde bir süredir sorunlar yaşıyordu.

Turner, daha önce Birleşik Krallık’ı özlediğini ve akıl sağlığı nedeniyle geri dönmek istediğini itiraf etmiş ancak Jonas’ı Amerika’yı terk etmeye ikna edememişti.

Çifte yakın bir kaynak Jonas Brothers’ın 34 yaşındaki şarkıcısının, Turner’ın parti yapmasının evlilikte bir sürtüşmeye neden olduğunu söylüyor. Kaynak şöyle devam ediyor: “Mutsuz bir ev, yuva değildir ve gerçek şu ki o ve Sophie bu yıl bu durumu yaşadılar. Joe sonunda evliliği kurtarmak için tüm seçenekleri tükettiğini hissettiği bir noktaya ulaştı.”

Jonas’ın eşini parti yapmayı seven biri olarak tanımlaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. Pek çok takipçi Jonas’ın karşısında yer alırken biri, “Aylardır turnedesin ve Sophie’yi çocuklara bakmamakla mı suçluyorsun” diye yazdı.

Çiftin, üç yaşında Willa ve adını açıklamadıkları ancak boşanma dosyasında DJ olarak listelenen bir yaşında bir kızları var.

İkilinin ayrılık sonrası mal varlıklarını paylaşma konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağı, Jonas’ın müzikten elde ettiği telif haklarının tamamını elinde tutacağı, Turner’ın ise oyunculuk kariyerinden kazandığı parayı elinde tutacağı belirtildi.

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