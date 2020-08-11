Gamonya: Hayaller Ülkesi konusu ve oyuncuları…

6 yaş ve üzeri çocuklar için uygun film kategorisinde bulunan Gamonya: Hayaller Ülkesi filminin kadrosunda Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Sungar yer alıyor. İşte konusu ve oyuncu kadrosu…

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ KONUSU

Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut’un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya’da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya’da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?

OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Eda Döğer

Ahmet Rıfat Sungar

Ali Uyandıran