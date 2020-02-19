Gamze Demirbilek kimdir? Gamze Demirbilek nereli ve kaç yaşında?

Gamze Demirbilek, 1968 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Canım Kocacım dizisi ile çıkan Gamze Demirbilek hakkında merak edilenler haberimizde... Gamze Demirbilek nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Eltilerin Savaşı isimli sinema filminde rol alan Gamze Demirbilek hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gamze Demirbilek kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GAMZE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Gamze Demirbilek, 29 Eylül 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi GÜzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini Canım Kocacım dizisi ile yaşayan Gamze Demirbilek; Hokkabaz, Rıza, Güneşin Oğlu, Çocuklar Duymasın, Gurbet Kadını, Büyük Buluşma, Kalp Gözü, İyi Saatte Olsun, Beşinci Boyut, Şifacı, Arka Sıradakiler, Hayat Apartmanı, Zoraki Koca, Milyonda Bir, Kapadokya Düşleri, Türkan, Yer Gök Aşk, Kara Ekmek ve Hayat Şarkısı gibi projelerde rol almıştır.

Şimdilerde Eltilerin Savaşı adlı sinema filminde rol alan Gamze Demirbilek, 1.60 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.

Gamze Demirbilek’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Eltilerin Savaşı (Sinema Filmi)

2019 – Zalim İstanbul (Nurten) (TV Dizisi)

2017 – Ver Elini Aşk (Ayten) (TV Dizisi)

2016-2017 – Hayat Şarkısı (Hatice) (TV Dizisi)

2016 – Baba Candır (TV Dizisi)

2015 – Kara Ekmek (TV Dizisi)

2011 – Yer Gök Aşk (TV Dizisi)

2010 – Türkan (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (TV Dizisi)

2009 – Pus (Sinema Filmi)

2008 – Güneşin Oğlu (Sinema Filmi)

2008 – Milyonda Bir (TV Dizisi)

2008 – Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2008 – Melahat (Komşu Nebahat) (TV Dizisi)

2007 – Zoraki Koca (Şükran) (TV Dizisi)

2007 – Hayat Apartmanı (TV Dizisi)

2006 – Rıza (Sinema Filmi)

2006 – Hokkabaz (Sinema Filmi)

2006 – Şifacı (TV Dizisi)

2005 – İyi Saatte Olsunlar (TV Dizisi)

2004 – Çocuklar Duymasın (TV Dizisi)

2002 – Yasemince – (TV Dizisi)

2002 – Canım Kocacım (TV Dizisi)