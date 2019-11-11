Gamze Erçel 29 yaşına girdi

Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile Nisan 2018’de dünyaevine girmişti. Caner Yıldırım’la mutlu bir evlilik sürdüren Erçel, anne olmak için şu sıralar gün sayıyor. Doğacak bebekleri için geçtiğimiz günlerde baby shower partisi düzenleyen Gamze Erçel, kızına hayatını kaybeden annesinin adını vereceğini açıklamıştı.

YENİ YAŞIINI KUTLADI

8 aylık hamile olan Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ile birlikte doğum gününü kutladı. Erçeli bu anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

