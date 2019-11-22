Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel ile fotoğraflarını paylaştı ‘Biri yanımda biri karnımda’ dedi

Hande Erçel, yakında doğum yapacak olan ablası Gamze Erçel ile kamera karşısına geçti ve birbirinden güzel pozlar verdi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Gamze "Biri yanımda biri karnımda" dedi.

Yakında yeni dizisi Azize ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile kamera karşısına geçti. Doğuma sayılı günler kala, iki kardeş bir hatıra kalması için objektiflere poz verdi.

Emre Yunusoğlu’nun çektiği fotoğrafları Instagram’dan paylaşan Gamze Erçel “İki çılgın yay kızı. Biri karnımda biri hep yanımda” notunu yazdı. Paylaşım binlerce yorum yüz binlerce beğeni aldı.

