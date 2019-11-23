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Gamze Erçel kimdir? Gamze Erçel kaç yaşında ve nereli?
Gamze Erçel kimdir? Gamze Erçel kaç yaşında ve nereli?
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in hayatı merak ediliyor. Genç oyuncu Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. İşte hayatına dair detaylar...
Magazin 23 Kasım 2019 - 11:54

Kız kardeşi Hande Erçel ile aralarında bir yaş bulunan Gamze Erçel’in hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. İşte Gamze Erçel’in hayat hikayesi ve ayrıntılar…

GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir’de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Gamze Erçel,2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katıldı ve burada “Sinema Güzeli” seçildi. Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dersane Üniversite gibi projelerde yer aldı. “Umuda Kelepçe Vurulmaz” adlı dizide Simge karakterine hayat verdi. Annesine kanserden kaybeden Gamze Erçel, zor zamanlar geçirdi. Uzun süredir beraber olduğu Caner Yıldırım ile 2019'un mart ayında nişanlandı, nisanda evlendi.

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