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Gamze Erçel kızıyla çekilmiş karesini paylaştı ve sordu…
Gamze Erçel kızıyla çekilmiş karesini paylaştı ve sordu…
Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 9 aylık kızı Aylin Mavi ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Erçel'in "Biraz bana benzemeye başlamadı mı?" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni aldı. Hande Erçel, ablasının bu paylaşımını yorumsuz bırakmadı.
Magazin 7 Eylül 2020 - 09:17

Geçen yıl nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi’yi kucağına aldı. 28 yaşındaki Erçel, kızı Aylin Mavi ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yaklaşık 9 aylık kızı ile fotoğrafını yayınlayan Gamze Erçel, gönderisine “Günaydın… Anne-kız… Biraz bana benzemeye başlamadı mı? Doğru söyleyin” notunu düştü.

Takipçileri ise Erçel’in paylaşımına “Hayır, teyzesine benziyor” yorumunu yaptı.

Ablasının bu paylaşımını yorumsuz bırakmayan Hande Erçel, “İstediğin kadar zorla olmaz” notunu düştü ve kalp emojisi koydu.

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