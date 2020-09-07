Gamze Erçel kızıyla çekilmiş karesini paylaştı ve sordu…
Geçen yıl nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi’yi kucağına aldı. 28 yaşındaki Erçel, kızı Aylin Mavi ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yaklaşık 9 aylık kızı ile fotoğrafını yayınlayan Gamze Erçel, gönderisine “Günaydın… Anne-kız… Biraz bana benzemeye başlamadı mı? Doğru söyleyin” notunu düştü.
Takipçileri ise Erçel’in paylaşımına “Hayır, teyzesine benziyor” yorumunu yaptı.
Ablasının bu paylaşımını yorumsuz bırakmayan Hande Erçel, “İstediğin kadar zorla olmaz” notunu düştü ve kalp emojisi koydu.