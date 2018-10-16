Gamze Keçeli’den duygusal doğum günü mesajı

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2003 Miss Model of Türkiye Güzeli Gamze Karaman, geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle işadamı Nedim Keçeli ile nikah masasına oturmuştu. Güzel oyuncu yaklaşık üç ay önce de oğlu Yaman’ı dünyaya getirdi. Bugün doğum günü olan Keçeli, sosyal medya hesabından oğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.

Keçeli “Bugün benim doğum günüm. Aslında hayatımın en muhteşem doğum günü hediyesini geçen sene almıştım. Çok sonra öğrendim ki Yaman bize benim doğum günümde gelmeye karar vermiş. Şimdi her sabah gülücükleriyle yeniden doğuyorum. Ve hepiniz tanıdığım tanımadığım iyi ki varsınız. Günümü şenlendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok şükür, çok” dedi.