Gamze Özçelik Afrika’da bayramlık dağıttı

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Kendisini Afrika’daki çocuklara adayan Özçelik, yaptığı yardımlarla adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. ‘Umuda Koşanlar Derneği ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'yle yardıma muhtaçların yardımına koşan Özçelik, örnek bir davranışa daha imza attı.

PENDİK’TEN AFRİKA’YA

Geçen hafta Pendik'te yaşayan Suriyeli bir ailenin iftar sofrasına misafir olan Özçelik, bu kez Afrika'daki yoksullara yardım eli uzattı. Özçelik, ekibiyle Sudan’ın başkenti Hartum’a giderek çocuklara bayramlık ve erzak götürdü. Miniklere elbiselerini dağıtan oyuncu, duygularını “Yorgun ama dünyanın en mutlu insanı” sözleriyle dile getirdi.