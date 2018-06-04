Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gamze Özçelik Afrika’da bayramlık dağıttı
Gamze Özçelik Afrika’da bayramlık dağıttı
Oyuncu Gamze Özçelik, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle Afrika’daki yardıma muhtaç çocuklara bayramlık hediyeler dağıttı.
Magazin 4 Haziran 2018 - 08:59

Kendisini Afrika’daki çocuklara adayan Özçelik, yaptığı yardımlarla adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. ‘Umuda Koşanlar Derneği ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'yle yardıma muhtaçların yardımına koşan Özçelik, örnek bir davranışa daha imza attı.

PENDİK’TEN AFRİKA’YA

Geçen hafta Pendik'te yaşayan Suriyeli bir ailenin iftar sofrasına misafir olan Özçelik, bu kez Afrika'daki yoksullara yardım eli uzattı. Özçelik, ekibiyle Sudan’ın başkenti Hartum’a giderek çocuklara bayramlık ve erzak götürdü. Miniklere elbiselerini dağıtan oyuncu, duygularını “Yorgun ama dünyanın en mutlu insanı” sözleriyle dile getirdi.

İLGİLİ HABERGamze Özçelik'ten evlilik ve tesettür üzerine açıklamalar
Etiketler