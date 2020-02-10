Gamze Özçelik kimdir? Gamze Özçelik kaç yaşında?

Oyunculuk, sunuculuk ve modellik yapan Gamze Özçelik 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Özçelik'in hayat tarzında yaptığı değişiklikler ve tesettürlü verdiği pozlar çok konuşulmuştu. Gamze Özçelik'in yaşamına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. Nereli, kaç yaşında? İşte hayatı...

Gamze Özçelik Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Son olarak Mehmetçik Kut’ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde Uğur Pektaş ile Büyükada’da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı. Oyunculuğa ara vererek “Umuda Koşanlar” adlı yardım derneğini kurdu.