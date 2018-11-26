Gamze Özçelik tesettüre girdi

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Hempa Çocuk Derneğince, “Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri” töreninde çocuk hakları konusunda duyarlı haberlere imza atan medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller takdim edildi. Törende “Öncü Sivil Toplum Kuruluşu” ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı. Özçelik ilk defa tesettürle görüntülendi.

“KAPANMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM”

Özçelik daha önce, “Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah’ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim” ifadelerini de kullanmıştı.