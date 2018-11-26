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Gamze Özçelik tesettüre girdi
Gamze Özçelik tesettüre girdi
Oyuncu Gamze Özçelik, Hempa Çocuk Derneğinin düzenlediği ödül törenine katıldı. Gamze Özçelik ilk defa tesettürle görüntülendi.
Magazin 26 Kasım 2018 - 07:40

Hempa Çocuk Derneğince, “Türkiye Çocuk Hakları ve Duyarlılık Ödülleri” töreninde çocuk hakları konusunda duyarlı haberlere imza atan medya ve STK temsilcilerine çeşitli ödüller takdim edildi. Törende “Öncü Sivil Toplum Kuruluşu” ödülünü Umuda Koşanlar Derneği (UMHD) adına oyuncu Gamze Özçelik aldı. Özçelik ilk defa tesettürle görüntülendi.

“KAPANMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM”

Özçelik daha önce, “Uzun süredir namaz kılıyorum. İman etmiş biri olarak kapanmak farz, Allah’ın emri. Kapanmam gerektiğini biliyorum, bunu inşallah başarabilirim” ifadelerini de kullanmıştı.

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