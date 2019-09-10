Gamze Topuz kimdir? Gamze Topuz nereli ve kaç yaşında?

Gamze Topuz, 1983 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini En İyi Arkadaşım isimli dizi ile gerçekleştiren Gamze Topuz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Gamze Topuz nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Arka Sokaklar dizisinde Ceyda karakterini canlandıran Gamze Topuz hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gamze Topuz kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GAMZE TOPUZ KİMDİR?

Gamze Topuz, 8 Ekim 1983 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik Bölümü mezunudur. Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde canlandırdığı Banu rolü ile yer almıştır.

Gamze Topuz, 2010 yılında Mehmet Ali Erbil’in sunduğu “Çarkıfelek” programında hosteslik yaptı. Bu arada kendi yazdığı “Dinamit” ve “Yel Alsın” adlı şarkıları Çarkıfelek'te seslendirdi. 2013 yılında Show TV'de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana “ yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştır.

2014 yılında oyuncu Ümit Kantarcılar ile evlenen Gamze Topuz’un bu evlilikten Elis Naz Kantarcılar adında bir kızı vardır. Çift, 13 Şubat 2016 tarihinde boşanmıştır. Beşinci Boyut, Doktorlar, Süpür, Aşk ve Ceza, Türk Malı, Mavi Kelebekler, Güzel Çirkin, Evli ve Öfkeli gibi yapımlarda yer alan Gamze Topuz, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Savcı Ceyda karakterine hayat vermektedir. Gamze Topuz, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve Terazi burcudur.

Albümleri:

2011 – Cennetin Kapıları (Single)

Gamze Topuz'un rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Arka Sokaklar (Ceyda) (TV Dizisi)

2018 – Erkenci Kuş (Ceyda) (TV Dizisi)

2017 – Söz (Sarah) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Birtanem) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (Sevda) (TV Dizisi)

2013 – Güzel Çirkin (Şarkıcı Aylin) (TV Dizisi)

2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (TV Programı)

2011 – Mavi Kelebekler (Derya Latic) (TV Dizisi)

2011 – Burada Laf Çok (Kendisi) (Tv Programı)

2010 – Türk Malı (Burcu) (TV Dizisi)

2010 – Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı) 2010

2010 – Aşk ve Ceza (Derya) (TV Dizisi)

2009 – SüpüRRR (Serap) (Sinema Filmi)

2007 – Doktorlar (Zeynep Öztürk) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Selma) (TV Dizisi)

2004 – En İyi Arkadaşım (Banu) (TV Dizisi)