Gamze Topuz’dan Tümer Metin’e: Bugün 6 yıl oldu sevdiğim

Gamze Topuz, Tümer Metin'le ilişkisinin 6'ncı yıldönümünü Instagram’da paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Topuz, o karelerle aşkını da dile getirdi.

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Oyuncu Gamze Topuz (38) ile eski milli futbolcu Tümer Metin’in (47) aşkı tam gaz sürüyor.

Mutluluklarını sık sık gözler önüne seren çiftten Topuz, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

“DAHA SAĞLAM SEVİYORUM SENİ!”

Gamze Topuz, sevgilisiyle çekilen eski fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerinin 6. yılını kutladı.

Instagram’dan romantik bir mesaj paylaşan oyuncu, sevgilisine, “Bugün 6 yıl oldu sevdiğim. İlk gün gibi ama daha aklı başında, daha sağlam seviyorum seni. Sen nereye bakarsan, ben oradayım” sözleriyle seslendi.