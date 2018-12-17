Gani Müjde’den duygusal paylaşım

Bundan yaklaşık bir hafta önce kayınvalidesi Semiha Canciğer'i kaybeden Gani Müjde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

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Eşi Belma Canciğer’in doğum gününü kutlamak için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Gani Müjde aynı zamanda bu paylaşıma yazdıkları aile olarak yaklaşık bir hafta önce yaşadıkları acıyı da yeniden takipçileriyle paylaştı. Eşi Belma Canciğer’in annesi Semiha Hanım’ın gidişinin ardından Müjde şunları yazdı:

“Doğum ve ölüm… İşte hayat böyle bir şey. Üç gün önce annemizi sonsuzluğa uğurladık; Bu gün de Belma’nın doğum günü. Çok uzun ve mutlu bir hayat diliyorum sevgilim. Hepimiz yanındayız. Bak annen bile çiçeği ile katıldı aramıza.”