Garip filmi konusu ve oyuncuları… Garip ne zaman çekildi?

Yeşilçam'ın yıllardır eskimeyen filmlerinden olan ve başrolünde büyük usta Kemal Sunal'ın yer aldığı Garip filmi halen ilgi görmeye devam ediyor. Peki Garip filmi kaç yılında çekildi? İşte konusu, oyuncu kadrosu ve detaylar...

Garip filminin konusu ve oyuncuları film televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde büyük ilgi görüyor. 1986 yılında çekilen Garip filminin yönetmenliğini Memduh Ün yaparken senaristi ise Fatma Girik…

GARİP KONUSU

Kemal geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta bir bebek bulur. Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birinde Fatoş’un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.

Film, konu olarak Charlie Chaplin’in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden esinlenilerek çekilmiştir.

GARİP OYUNCULARI

Kemal Sunal

Nilgün Saraylı

Ece Alton

Sevil Üstekin

Reha Yurdakul