Garip ne zaman çekildi? Garip filmi konusu ve oyuncuları…

Yeşilçam’ın yıllardır eskimeyen filmlerinden olan ve başrolünde büyük usta Kemal Sunal’ın yer aldığı Garip filmi halen ilgi görmeye devam ediyor. Peki Garip filmi kaç yılında çekildi? İşte konusu, oyuncu kadrosu ve detaylar…

GARİP OYUNCULARI

Kemal Sunal

Nilgün Saraylı

Ece Alton

Sevil Üstekin

Reha Yurdakul

GARİP KONUSU

Kemal geçinmek için binbir türlü iş yapan, futbol meraklısı bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkaran delikanlı, bir gün bir kenara bırakılmış, kundakta bir bebek bulur. Ona acır ve yanına alır; bakar büyütür. Ancak günün birinde Fatoş'un gerçek ailesi ortaya çıkar ve kızlarını yanlarına almak isterler.

Film, konu olarak Charlie Chaplin'in 1921 yapımı Yumurcak (The Kid) filminden esinlenilerek çekilmiştir.