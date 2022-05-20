Gazapizm konserine büyük ilgi! Konser alanı doldu taştı
Balıkesir'de düzenlenen 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Gazapizm sahne aldı. 25 bin kişinin katıldığı konserde Gazapizm sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte söyledi.
Balıkesir’in Bandırma İlçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser düzenledi.
Bandırma Ordu Caddesi’nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan fener alayı kortejine binlerce vatandaş katıldı.
Fener alayından sonra Gazapizm, Cumhuriyet Meydanı’nda muhteşem bir konser verdi.
25 BİN KİŞİ KATILDI
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Gazapizm konserine 25 bin kişi katıldı.
Çanakkale ve Balıkesir’den de gençlerin katıldığı konserde Cumhuriyet Meydanı’nı adeta inleten Gazapizm, sevilen eserlerini ardı ardına seslendirdi. (İHA)