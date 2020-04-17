Geçmiş Olsun filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Geçmiş Olsun filmi ilk kez FOX TV izleyicilerin karşısına çıkıyor. Geçmiş Olsun filminde Saffet, sevdiği kızı istemeye giderken kaza sonucu komaya girer. Gözlerini açtığında ise artık dünya bambaşka bir hal almıştır. Adeta sonunun geldiği dünyada yaşam savaşı vermeye başlar. Peki Geçmiş Olsun filmi konusu ne? Geçmiş Olsun oyuncuları kimler?

GEÇMİŞ OLSUN FİLMİ OYUNCULARI

Geçmiş Olsun filminin başrollerinde; Toygan Avanoğlu, Müge Boz ve Turan Cihan Şimşek yer almaktadır.

GEÇMİŞ OLSUN KONUSU

Küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet sevdiği kız Tuğba’ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba’nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık’ın vahim bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba’nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba’ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba’nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.