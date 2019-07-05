Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kimler? Geçmişi Olmayan Adam konusu ne?

Geçmişi Olmayan Adam, bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkıyor. Başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı film aksiyon dolu hikayesi ile sinemalarda yayınlandığı dönemde izleyicilerin beğenisini kazandı. Peki Geçmişi Olmayan Adam konusu ne? Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları kimler?

Bourne serisinin ilk filmi olan Geçmişi Olmayan Adam televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Geçmişi Olmayan Adam filminin oyuncuları arasında Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen ve Brian Cox yer alıyor. Peki, Geçmişi Olmayan Adam filminin konusu ne?

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM KONUSU

Bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılır. Kim olduğunu ve o hale nasıl düştüğünü hatırlamamaktadır. Kim olduğunu araştırırken, bazı özel yetenekleri olduğunu far keder. Yakın dövüş ve yabancı dillere inanılmaz yatkınlığı vardır. Marie adlı güzel kadının da yardımıyla kendisini öldürmeye çalışan suikastçilerden kaçarak kimliğini bulmaya çalışır…