Geçtiğimiz günlerde Japonya’da 71. yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır?

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da 71. yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır?

Geçtiğimiz günlerde Japonya'da 71. yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Latince Theria, Türkçe adı doğuran memeliler olan biyolojik alt sınıfın Azerbaycan dilindeki adı nedir? sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan Geçtiğimiz günlerde Japonya’da 71. yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır? merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da 71. yaşındaki bir adam, hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır?

A-Banka sıra numarası almak

B- Çağrı merkezini aramak

C-Boş yere ambulans çağırmak

D-Sahte sipariş vermek

CEVAP: B Çağrı merkezini aramak

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE JOKER HAKLARI

1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.

2) Yarı yarıya Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele olacak şekilde çıkarır.

3)Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda seyircilere verilmiş olan el bilgisayarı ile sorunun cevap hakkında bir seçimde bulunurlar. Seyircilerin vermiş olduğu bu cevaplar, grafik olarak yarışmacıya yansıtılır.

4) Çift Yanıt Joker Hakkı: Yarışmanın eski bölümlerinden farklı olarak yarışmacıya verilen bu joker hakkı sayesinde yarışmacı soruya 2 kez yanıt verme hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte bu joker hakkını kullanan yarışmacılar çekilemez ve yine bu jokeri yalnızca 7. sorudan sonra kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda çift yanıtın kullanımı esnasında verilen ilk cevabın yanlış olması durumunda yanıt gri renk kullanılarak gösterilir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL