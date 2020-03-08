Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gel Dese Aşk 1. bölüm izle)

ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına resmen başladı. Gel Dese Aşk’ın ilk bölümünde; Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri “mutlu aile” resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. İşte Gel Dese Aşk 2. yeni bölüm fragmanı ve 1. bölüm izleme sayfası.

GEL DESE AŞK 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gel Dese Aşk dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızdaki linkte yer alacak.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM İZLE

GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ

“Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!”

Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri “mutlu aile” resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı “mükemmel” organizasyonlardır. Yasemin Murat’ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır. Murat ise işe güce dalmıştır. Mutsuz rutinlerini hiç tanımadıkları bir kız bozacaktır. Bahar! Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat’ın ortağı Barlas’ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından kapı dışarı edilince şirkette Murat’la tanışır. Murat bu deli dolu kızdan etkilenir. Aşk Murat’ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenir, bir süre. Yanlış olduğunu bile bile. Çok geçmeden aklını başına toplar. Ne de olsa evlidir. Bahar’dan uzak durmalı, aşka karşı koymalıdır. Koyar da. Ta ki sürpriz partide her şey yerle bir olana kadar.

GENEL HİKAYE

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat’ın ortağı Barlas’ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat’la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat’ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin’le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.