Gel Dese Aşk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gel Dese Aşk 3. son bölüm izle)

ATV'de her pazar yayınlanmaya başlayan yeni dizi Gel Dese Aşk'ın 3. bölümü bu akşam izleyici ile buluştu. Gel Dese Aşk'ın son bölümünde;Evdeki gergin hava Bahar'ın gidişini irdeleyen Ece ile daha da gerilir. Diğer yandan durulan sular Nuran'ın şirket kutlaması için Bahar'la görüşmek istemesiyle hareketlenir. Yasemin kimseye "Murat beni aldattı" diyemez.

“Görüşmek istemiyorum!”

Yasemin, Bahar’ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar’ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece’den gelen telefon olayın seyrini değiştirir. Tekrar anne baba rollerine dönmek zorunda kalan Yasemin ve Murat bir müddet daha kendilerinden yaşananlardan bahsedemeyecektir.

Evdeki gergin hava Bahar’ın gidişini irdeleyen Ece ile daha da gerilir. Diğer yandan durulan sular Nuran’ın şirket kutlaması için Bahar’la görüşmek istemesiyle hareketlenir. Yasemin kimseye “Murat beni aldattı” diyemez. Mutlu aile imajını korumak için çabalar. Bahar ise Murat tarafından sevilmek için her şeyi yapmaya hazırdır artık. Onun için oyun olarak başladığı bu aşk gerçeğe dönüşmüştür çünkü. Diğer yandan Onur, Derin’i korumak için Bahar’ı durdurmaya çalışır. Fakat domino taşları birbirini devirmeye başlamıştır artık. Her şey kontrol edilemez bir yönde ilerlemekte her olay birbirini tetiklemektedir.

Düdenlilerin evi atmosfer, bastırılan duygular, yalanlar ve yanlış anlamalarla gerildikçe gerilir. Şimdi her biri adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi nasıl, nerede ve ne zaman patlayacağı belli olmayan insanlara dönüşmüştür. İşte o anda Yasemin’in beklenmeyen hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.