Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gel Dese Aşk 4. son bölüm izle)

Gel Dese Aşk dizisinin 4. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Peki Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gel Dese Aşk son bölüm izleme sayfası.

Her pazar akşamı izleyici ile buluşan Gel Dese Aşk dizisi bu hafta 4. bölümüyle ekranlara geldi. Gel Dese Aşk’ın son bölümünde; Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır. Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin’le hesaplaşır. İşte Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

GEL DESE AŞK 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gel Dese Aşk dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda paylaştığımız linkten izlenebilecek.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜM İZLE

GEL DESE AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Murat beni aldatıyor, siz hepiniz de bunu biliyorsunuz!”

Yasemin Murat’ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır. Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin’le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin’in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat’ı arar. Murat’ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar’ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat’a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar’ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.