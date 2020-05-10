Gel Dese Aşk bu akşam var mı? Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman?

Gel Dese Aşk bu akşam var mı? Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman?

Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Henüz ilk bölümleriyle ekrana gelen dizi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Son olarak 29 Mart tarihinde 4. bölümü yayınlanan dizinin yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki Gel Dese Aşk bu akşam var mı? Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında her pazar akşamı yayınlanan Gel Dese Aşk son olarak 4. bölümüyle 29 Mart tarihinde izleyici ile buluşmuştu. Gel Dese Aşk bu dizisi bu hafta da yayın akışında yer almadı. Dizinin yayın tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

GEL DESE AŞK BU AKŞAM VAR MI, YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gel Dese Aşk dizisi bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Corona virüsü salgınına bağlı olarak karar alınacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklamalar yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜM İZLE

GEL DESE AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasemin Murat’ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır.

Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin’le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin’in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat’ı arar. Murat’ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar’ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat’a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar’ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.