Gel Dese Aşk bu akşam yayınlanacak mı? Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm tarihi ne zaman?

Gel Dese Aşk bu akşam yayınlanacak mı? Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm tarihi ne zaman?

Gel Dese Aşk dizisinin ekranlara geldiği 4. bölüm sonrasında corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilmişti. Dizi takipçileri ise yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Peki Gel Dese Aşk bu akşam yayınlanacak mı? Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Her hafta pazar akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisi son olarak 4. bölümüyle 29 Mart’ta izleyici karşısına çıktı. Gel Dese Aşk’ın yeni bölüm çekimleri corona virüsü nedeniyle ertelenmişti. Peki Gel Dese Aşk bu akşam yayınlanacak mı? İşte diziden son gelişmeler…

GEL DESE AŞK BUGÜN VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gel Dese Aşk dizisi bu akşamki yayın akışında yer almıyor. Gel Dese Aşk dizisinin 5. yeni bölüm tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Corona virüsü salgınına bağlı olarak karar alınacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklamalar yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜM İZLE

GEL DESE AŞK SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır.

Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin'le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin'in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı arar. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat'a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar'ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.