Gel Dese Aşk bugün var mı? Gel Dese Aşk yeni bölümü ne zaman?

Gel Dese Aşk bugün var mı? Gel Dese Aşk yeni bölümü ne zaman?

Gel Dese Aşk dizisinin bu akşamki yayın akışında olmadığı açıklandı. Ekranlara geldiği ilk günden itibaren dikkat çeken Gel Dese Aşk dizisi henüz ilk bölümleriyle izleyiciyle buluşmuşken, corona virüsü nedeniyle çekimlere ara verildi. Peki Gel Dese Aşk yeni bölüm tarihi belli mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Birçok dizide olduğu gibi corona virüsü nedeniyle çekimlere ara verildi ve salgın nedeniyle evlerde kalınıyor. Her hafta pazar akşamı yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinin yayın saatinde ise Moana isimli animasyon filmi yayınlanacak…

GEL DESE AŞK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Corona virüsü salgınına bağlı olarak karar alınacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklamalar yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.

GEL DESE AŞK YERİNE ‘MOANA’

Gel Dese Aşk dizisinin yayın saatinde Moana isimli animasyon filmi yayınlanacak. Saat 20.00’da başlayacak filmin ardından ise Karayip Korsanları ekranlara gelecek.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜM İZLE

GEL DESE AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır.

Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin'le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin'in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı arar. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat'a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar'ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.