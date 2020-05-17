Gel Dese Aşk bugün yayınlanacak mı? Gel Dese Aşk 5. yeni bölümü ne zaman?

Gel Dese Aşk dizisinin 4. son bölümü ardından yeni bölüm tarihi merakla bekleniyor. Ekranların yeni dizilerinden olan Gel Dese Aşk, corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Peki Gel Dese Aşk 5. yeni bölüm ne zaman? Gel Dese Aşk bugün yayınlanacak mı?

Her hafta pazar akşamı yayınlanan ve sadece dört bölüm ile ekranlara gelen Gel Dese Aşk, corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara vermişti. İlk bölümlerden itibaren dikkat çeken Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı.

GEL DESE AŞK BUGÜN VAR MI, 5. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisi, bu akşamki yayın akışında yok. Dizinin yayın saatinde ‘Nihat Hatipoğlu ile iftar’ programı yer alıyor. Gel Dese Aşk dizisinin corona virüsünde normalleşmenin de başlamasıyla önümüzdeki haftalarda çekimlerine kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜM İZLE

GEL DESE AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır.

Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin'le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin'in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı arar. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat'a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar'ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.