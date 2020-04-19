Gel Dese Aşk neden yok? Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Gel Dese Aşk neden yok? Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Ekranlara karantina sürecinden kısa bir zaman önce merhaba diyen Gel Dese Aşk dizisinin ekranlarda olmaması izleyicileri meraklandırdı. Gel Dese Aşk dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Birçok dizide olduğu gibi corona virüsü nedeniyle çekimlere ara verildi ve salgın nedeniyle evlerde kalınıyor. Peki Gel Dese Aşk yeni bölüm ne zaman?

Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekranlara geldiği ilk günden itibaren dikkat çeken Gel Dese Aşk dizisi henüz ilk bölümleriyle izleyiciyle buluşmuşken, corona virüsü nedeniyle çekimlere ara verildi. Peki Gel Dese Aşk yeni bölüm tarihi belli mi?

GEL DESE AŞK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Corona virüsü salgınına bağlı olarak karar alınacağı tahmin ediliyor. Resmi açıklamalar yapıldığında sayfamızda paylaşacağız.