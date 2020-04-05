Gel Dese Aşk neden yok? Gel Dese Aşk yeni bölümü ne zaman?

Ekranların yeni dizilerinden olan Gel Dese Aşk'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Henüz dört bölüm ile izleyici karşısına çıkan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren çok konuşulan dizi, bu akşamki yayın akışında ise yer almıyor. Peki Gel Dese Aşk yeni bölümü ne zaman?

Kadrosunda, Erkan Petekkaya, Şebnem Bozoklu, İlayda Çevik, Öykü Gürman gibi isimlerin yer aldığı Gel Dese Aşk dizisi 8 Mart’ta yayın hayatına başlamıştı. İlk dört bölümü ekranlara gelen dizi, diğer diziler gibi corona virüsünden nasibini aldı. Dizinin çekimlerine ara verilirken, izleyiciler yeni bölüm tarihini merak etmeye başladı…

GEL DESE AŞK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verildiği tahmin edilen dizinin yeni bölüm yayın tarihi belli olduğunda haberimizde olacak.

GEL DESE AŞK SON BÖLÜM FRAGMANI

GEL DESE AŞK 4. SON BÖLÜM İZLE

GEL DESE AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yasemin Murat’ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır.

Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir. Murat, Yasemin’le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin’in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat’ı arar. Murat’ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar’ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat’a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar’ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.