Geleceğe Dönüş 3 konusu ve oyuncu kadrosu… Geleceğe Dönüş 3 ne zaman çekildi?

Geleceğe Dönüş adlı efsane serinin 3. filmi olan Geleceğe Dönüş 3, 1990 yılında çekilmiş olmasına rağmen izleyici tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Geleceğe Dönüş 3 filminin dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde yer alıyor...

Bilimkurgu ve macera kategorisinde yer alan Geleceğe Dönüş 3 filminin merakla araştırılan oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosu haberimizin devamında…

GELECEĞE DÖNÜŞ 3 KONUSU

1955 yılında kısılıp kalan Marty'yi kurtarmak için Dr. Brown zamanda seyahat eder. Ancak kendisi 1885'e gelip DeLorean bozulduğu ve o zamanın teknolojisi yetmediği için burada takılan Doktor, Marty'ye bir mektup yazarak arabayı gömdüğü yeri söyler.

1955'teki Marty bu sayede arabayı bulur ve Doktoru kurtarmaya vahşi batıya gelir. Tabii burada işler umduğu gibi olmaz zira hem iyi doktor çok feci aşık olmuş hem de peşine onu öldürmek isteyen bir kanun kaçağı çetesini takmıştır.

GELECEĞE DÖNÜŞ 3 OYUNCULARI

Michael J. Fox

Rolü : Marty McFly / Clint Eastwood / Seamus McFly

Christopher Lloyd

Rolü : Dr. Emmett L. ‘Doc’ Brown

Thomas F. Wilson

Rolü : Biff Tannen / Buford Tannen

Mary Steenburgen

Rolü : Clara Clayton