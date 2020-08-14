Geleceğe Dönüş 3 konusu ve oyuncu kadrosu… Geleceğe Dönüş 3 ne zaman çekildi?

Bilimkurgu ve macera kategorisinde yer alan Geleceğe Dönüş 3 filminin merakla araştırılan oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosu haberimizin devamında…
GELECEĞE DÖNÜŞ 3 KONUSU
1955 yılında kısılıp kalan Marty'yi kurtarmak için Dr. Brown zamanda seyahat eder. Ancak kendisi 1885'e gelip DeLorean bozulduğu ve o zamanın teknolojisi yetmediği için burada takılan Doktor, Marty'ye bir mektup yazarak arabayı gömdüğü yeri söyler.
1955'teki Marty bu sayede arabayı bulur ve Doktoru kurtarmaya vahşi batıya gelir. Tabii burada işler umduğu gibi olmaz zira hem iyi doktor çok feci aşık olmuş hem de peşine onu öldürmek isteyen bir kanun kaçağı çetesini takmıştır.
GELECEĞE DÖNÜŞ 3 OYUNCULARI
Michael J. Fox
Rolü : Marty McFly / Clint Eastwood / Seamus McFly
Christopher Lloyd
Rolü : Dr. Emmett L. ‘Doc’ Brown
Thomas F. Wilson
Rolü : Biff Tannen / Buford Tannen
Mary Steenburgen
Rolü : Clara Clayton