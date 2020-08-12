Geleceğe Dönüş filmi kaç yılında çekilmiştir? Geleceğe Dönüş konusu ve oyuncuları…

Dünya sinemasının kült film serilerinden biri olan Geleceğe Dönüş serisi, ilk filmi ile bu akşam ekranlarda olacak. Ailecek izlenebilecek efsane film Geleceğe Dönüş hakkında internet aramaları çoğaldı. İşte Geleceğe Dönüş filminin konusu ve oyuncuları…

Robert Zemeckis'in yönetmenliğini yaptığı ve ilk kez 1985 yılında vizyona giren Geleceğe Dönüş filmi, sinema tarihinin en sevilen filmlerinden biri. Çılgın bir profesörün icadı ile zaman makinesinin kullanıldığı filmde birbirinden komik olaylar yaşanıyor. İşte Geleceğe Dönüş ile filmi ile ilgili tüm bilgiler…

GELECEĞE DÖNÜŞ KONUSU

Dönemin özellikle tasarımıyla öne çıkan otomobillerinden olan bir DeLoran’ın içine gizlenmiş icat, Marty’i yanlışlıkla 50’lere geri götürür. Sorumsuz delikanlı bu gösterişsiz Amerikan kasabasında bir kazaya yol açar ve müstakbel anne ve babasının tanışmasına engel olur. Böylece kendisi de hiç doğmamış olacağı için bu durumu düzeltmesi gerekmektedir. Ama hayat sandığından daha karmaşıktır ve sorumluluk kelimesinin anlamını öğrenmek zorundadır.

GELECEĞE DÖNÜŞ OYUNCULARI

Michael J. Fox – Marty McFly

Christopher Lloyd – Dr. Emmett Brown

Lea Thompson – Lorraine Baines

Crispin Glover – George McFly

Thomas F. Wilson – Biff Tannen

Claudia Wells – Jennifer Parker

Marc McClure – Dave McFly