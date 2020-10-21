Gelen tepkiler Cem Yılmaz’ı çileden çıkardı

Corona virüsü nedeniyle zor şartlarda çalışan sağlıkçılar için Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz gösteri çağrısı yapan komedyen Cem Yılmaz, kendisine sosyal medyadan gelen yorumlara tepki gösterdi.

Komedyen Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunarak, corona virüsü ile mücadelede en önde bulunan sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleşecek etkinliklerde ücret almadan katılabileceğini açıkladı.

Cem Yılmaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Sağlık personellerine moral toplantıları, söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.”

“ŞU MODELLE GÜNDE KAÇ KERE KARŞILAŞTIĞIMI HESAPLAYIN”

Cem Yılmaz’ın çağrısının ardından bir sosyal medya kullanıcısı komedyene “Ben vermeyeyim, devlet versin diyorsunuz!” sözleriyle tepki gösterdi.

Söz konusu yoruma yanıt veren Yılmaz, “Demin duyurduğum derdimizle ilgili tweet’e gelen yorum… Bazen insanlar niye kameralara suratınız asık, niye insanlara gülmüyorsunuz dediklerinde benim günde şu aşağıdaki (gerçekten aşağıdaki) modelle kaç kere karşılaştığımı hesaplanmasını da rica ediyorum” dedi.

“SİZ BİLDİĞİNİZ GİBİ YAPIN KARDEŞİM”

Birçok olumsuz yorumu da retweet yapan Yılmaz, son olarak “Sanıyorum bu kadarı yeter. Siz bildiğiniz gibi yapın kardeşim. Teşekkürler” ifadesini kullandı.

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