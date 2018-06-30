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Gelin adayı Hanife evleniyor mu?
Gelin adayı Hanife evleniyor mu?
Bir evlilik programından tanınan, aradığını bir türlü bulamayan Hanife sosyal medya paylaşımıyla "Evleniyor mu?" sorusunu akıllara getird
Magazin 30 Haziran 2018 - 23:52

Katıldığı evlilik programında meşhur olan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından tuzlu kahve paylaşımı yaptı. Hanife’nin bu paylaşımı kafaları karıştırdı.

“ŞÜKÜRLER OLSUN”

Evlilik yarışmasında aradığını bulamayan Hanife, yaptığı paylaşıma “Her nasibin vaktinin esiri olduğunu gördüm. Şükürler olsun” notunu düştü.

DONDURMACI FURKAN İLE AŞK YAŞIYOR

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Son olarak da TV 8 ekranlarına gelen ‘Aşk-ı Roman’ dizisiyle oyunculuğa adım atmaya çalışan Hanife Gürdal, bir süredir dondurmacı Furkan Alkoç ile aşk yaşıyor.

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