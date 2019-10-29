Gelin çiçeğini kapmak isteyen davetliler birbirlerini ezdi

Selin Ciğerci uzun süredir aşk yaşadığı Gökhan Çıra ile dün akşam aile bireyleri ve dostlarının huzurunda dünyaevine girdi. Düğünlerde klasik bir adet haline gelen gelin çiçeği kapma anı renkli görüntülere sahne oldu.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Gelin çiçeğini atmak için arkasını dönen Selin Ciğerci, çiçeği bekar arkadaşlarına doğru fırlattı. Ciğerci’nin fırlattığı çiçeği kapmak isteyen kadınlar adeta birbirlerini ezdi. Bazı kadınlar ise yere kapaklandı.