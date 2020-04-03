Gelinim Mutfakta Ezgi ve Elif neden yok? Gelinim Mutfakta Ezgi elendi mi?

Gelinim Mutfakta Ezgi ve Elif neden yok? Gelinim Mutfakta Ezgi elendi mi?

Gelinim Mutfak'ta yarışmacılarının arasında bazı eksikler izleyicilerin dikkatini çekti. Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde Ezgi ve Elif yoktu. Peki resmi açıklama geldi mi?

Gelinim Mutfakta’da Ezgi ve Elif merak konusu oldu. Ezgi çocuğunun hasta olması, Elif ise annesinin ameliyat olması dolayısıyla bir süre programda olamayacağı belirtildi.

EZGİ VE ELİF’İN OLMAMA SEBEBİ AÇIKLANDI

Ezgi’nin oğlunun daha önce havale geçirmesi dolayısıyla yarışmaya devam edemeyeceği, Reyhan hanım tarafından açıklandı. Reyhan hanım yarışmaya eltisinin gelini Neslihan ile devam edeceğini belirtti. Ezgi’nin bir süreliğine yarışmadan uzak kalacağı açıklandı.