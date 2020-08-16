Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon saat kaçta?

Televizyonda öğle kuşağının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Yine Fatih Ürek'in sunacağı eğlenceli Gelinim Mutfakta programında birbirinden iddialı gelinler ve kaynanalar yarışacak.

Gelinim Mutfakta yeniden izleyicilerin karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Gelinlerin yarışacağı, kayınvalidelerin puan vereceği programın yeni günü ve saati belli oldu. İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D'de sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı “Gelinim Mutfakta”, 3. sezonu başlıyor. 17 Ağustos’tan itibaren hafta içi her gün saat 13.15'te ekrana gelecek olan program, bu sezon da izleyenleri ekran başında eğlendirecek.

Üstelik bu seneden itibaren artık Fatih Ürek de yarışmacılara puan verecek.