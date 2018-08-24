Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Son olarak haftanın finali bölümüyle izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtı programın takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta yeni bölüm tarihi...

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20 Ağustos'tan bu yana saat 13.00'de tekrar bölümleri yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmanın eski bölümlerinin yayınlanması nedeniyle izleyicilerin aklında farklı sorular oluşmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta yeni bölümü neden yok? Yeni bölüm ne tarihi belli mi? İşte yanıtlar…

Kurban Bayramı sebebiyle pek çok dizi ve programın yeni bölümleri ekrana gelmedi. Bunlardan biri de Gelinim Mutfakta… Gelinlerin yarıştığı, kayınvalidelerin ise puanladığı Gelinim Mutfakta, Kurban Bayramı sonrası 27 Ağustos Pazartesi günü 12.15’te Kanal D’de olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 116. BÖLÜM FRAGMANI

Gelinim Mutfakta 116. Bölüm Fragmanı yayında! Gelinim Mutfakta’da gelinler arasındaki gerginlik, kayınvalidelere de yansıyor! Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle 27 Ağustos Pazartesi 12.15’te Kanal D’de!