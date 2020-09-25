Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün final heyecanı yaşandı. Kayınvalideler ve Onur Büyüktopçu'nun verdiği toplam puanlarla haftanın birincisi Zeynep olurken elenen ismi ise Sinem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM KAZANDI

Gelinim Mutfakta’da en yüksek puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM ELENDİ?

Haftanın en düşük puanını alıp yarışmadan elenen gelin Sinem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’NIN YENİ FORMATI

Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.

Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu’nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.