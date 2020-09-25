Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim?
GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM KAZANDI
Gelinim Mutfakta’da en yüksek puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin Zeynep oldu.
GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM ELENDİ?
Haftanın en düşük puanını alıp yarışmadan elenen gelin Sinem oldu.
GELİNİM MUTFAKTA’NIN YENİ FORMATI
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu’nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.