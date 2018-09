Gelinim Mutfakta’da haftanın eleneni kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta haftanın birincisi!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gelinim Mutfakta her hafta gerginlik dolu finallere sahne oluyor. Haftanın birincisi ve elenen isimler Gelinim Mutfakta haftanın finalinde açıklanıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasının 7 Eylül tarihli bölümünde haftanın birincisi olarak 5 adet altın bileziği kazanan isim Ezgi oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da haftalar sonra elenen isim kim oldu? İşte ayrıntılar…

GELİNİM MUTFAKTA’DA KİM ELENDİ?

Gelin Ayşenur ve kayınvalide Nermin hanım yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASI KONUSU

Fatih Ürek'in sunumu ile hafta içi her gün 15:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek'in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GEÇEN HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU, KİM ELENDİ?

Geçen hafta günün en yüksek puanını alan 14 puanla Ayşenur oldu ve çeyrek altın kazandı. Geçtiğimiz finalde günün en düşük puanını alan gelin 6 puanla Burcu oldu. Günün en düşük ikinci puanını alan 12 puanla Ezgi oldu. 31 Ağustos’taki yarışmada haftanın en yüksek puanını alan gelini 63 puanla Ezgi oldu. Ezgi 5 bileziğin sahibi oldu. Ayşenur’un puanı ise 60.