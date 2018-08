Gelinim Mutfakta’da kim elendi? Gelinim Mutfakta’da haftanın birincisi kim olacak?

Gelinim Mutfakta 31 Ağustos bölümünde kim elenecek sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Gelinim Mutfakta büyük ilgi topluyor. Heyecan dolu ve eğlenceli anları ile izleyiciden tam not alan yarışmada bu hafta elenen ismin kim olacağı araştırılıyor. Peki Gelinim Mutfakta 31 Ağustos kim elendi? Kısa süre sonra belli olacak Gelinim Mutfakta haftanın finali...

Gelinim Mutfakta adlı heyecan dolu programda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Gelinim Mutfakta 31 Ağustos’ta elenen ismin kim olduğu ve bilezikleri alan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Peki Gelinim Mutfakta 31 Ağustos kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finaliyle ilgili tüm sorular birkaç saat içinde cevap bulacak ve haberimizde olacak…

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Fatma Hanım’ın vişne soslu kekte gelini Emine’ye bir puan vermesi ortamı gerdi ve yarışma canlı yayında devam ediyor…

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASI KONUSU

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 15:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARIN GÜNDEMİ HAMİLE YARIŞMACI OLMUŞTU

Yarışmadaki sempatikliği ile herkesin gönlünde yer eden Cansu, önceki bölümlerde hamileliği yüzünden kendi isteği ile programdan ayrılmıştı. Doğacak olan bebeği şansı için Gelinim Mutfakta'nın 17. haftasında kaynanası Sevgül Hanım ile birlikte yarışmaya geri döndüler.

Yayın esnasına doğum sancısını yoğun yaşmaya başlayınca başta kaynanası Sevgül Hanım olmak üzere herkes telaşlandı. Fatih Ürek hemen sağlık görevlilerini çağırdı. İlk müdahalesi stüdyoda yapılan Cansu'nun bir an önce hastaneye kaldırılması gerekti. Cansu, ambulansla hastaneye kaldırılırken diğer yarışmacılar tedirgin gözyaşları ile onu uğurladılar. Gözde yarışmacı Cansu bebeğini kucağına aldı.