Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu! Onur Büyüktopçu kimdir?

Kanal D'de gündüz kuşağında hafta için her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu belli oldu. ‘Yeni dekor, yeni sunucu' tanıtımı ile yeni sezona girecek olan Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu.
ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?
Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajerlik yapmıştır. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.
Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Dil ve tiyatro okulu için İngiltere'ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı
KİRALIK AŞK İLE PARLADI
Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı. Şimdilerde TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır. Oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.
ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN FİLMOGRAFİSİ
Sinema
2007 Memleket Hikayeleri Hüseyin Başrol
2009 Hürmüz Gelin Süleyman Başrol
Televizyon
2003 Lise Defteri Yusuf Yardımcı karakter
2004 Yabancı Damat Emre Konuk oyuncu
2006 Fırtınalı Aşk Nedim Yardımcı karakter
2006 Doktorlar Konuk oyuncu
2007 Tatlı Bela Fadime Özgür Yardımcı karakter
2007 Kavak Yelleri Hakan Yardımcı karakter
2007 Üç Tatlı Cadı Yemek hocası Yardımcı karakter
2010 Güz Gülleri Yardımcı karakter
2011 Kollama Konuk oyuncu (132. bölüm)
2015-2017 Kiralık Aşk Koray Sargın Yardımcı karakter
2017– Yemekteyiz Kendisi Sunucu
2019– Damat Bayıldı Kendisi Sunucu
2020 Çarkıfelek Kendisi Sunucu