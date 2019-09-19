Genç model asansörde ölü bulundu

Thitim "Bell" Noraphanpiphat Bangkok'ta kaldığı apartmanda ölü bulundu. Polis ekiplerinin henüz bir açıklama yapmadığı olayda şüpheler büyüyor.

Thitim “Bell” Noraphanpiphat kaldığı binanın asansöründe ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri “Henüz bir açıklama yapmak için çok erken” dedi.

Genç model ölü bulunduğu asansörün güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde kimliği belirsiz birinin, Noraphanpiphat’ın hareketsiz bedenini asansöre sürükledikten sonra rahat bir şekilde asansörden uzaklaştığı görülüyor. Bukkhalo Polis Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre ise otopsi raporu çıkmadan konuşmayacaklarını belirtti.

Olayla ilgili herhangi bir şüphelinin olmadığına dikkat çeken medya kuruluşları, kamera görüntülerinde görünen kişi tutuklandıktan sonra modelin sarhoş ve bilincinin kapalı olduğunu, o yüzden kendisini sürükleyerek asansöre bıraktığını belirtti. Şüpheli yanlış bir şey yapmadığını savundu.