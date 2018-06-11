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Genç model çıplak videolarını satarken yakalandı
Genç model çıplak videolarını satarken yakalandı
İngiltere'nin en çok izlenen yayınlarından'Love Island' isimli programındaki kadın yarışmacılardan Megan Barton-Hanson'ın çıplak videolarını internette sattığı ortaya çıktı.
Magazin 11 Haziran 2018 - 08:50

İngiltere’de aradıkları aşkı bulmak isteyen bekar erkek ve kadınların bir villada yaşadıkları Love Island (Aşk Adası) isimli programın yarışmacılarından Megan Barton-Hanson’ın kendi uygunsuz videolarını internetten sattığı ortaya çıktı.

Genç model, fotoğraflarını ve kliplerini görüntülemek için hayranlarını abonelik sistemi ile ücretlendiriyor. Ayda 15 sterlin (90 lira) karşılığında hayranlarına uygunsuz hallerini gösteren 24 yaşındaki kadının sosyal medya sayfasının popülaritesi de bu olaydan sonra hızla artmaya başladı.
gr321

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