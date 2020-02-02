Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Genç oyuncu Aybüke Pusat’tan Aslı Bekiroğlu’na destek
Genç oyuncu Aybüke Pusat’tan Aslı Bekiroğlu’na destek
Başarılı oyuncu Aybüke Pusat, meslektaşı Aslı Bekiroğlu'nun telefonundaki mahrem fotoğrafların yayınlanmasına tepki gösterdi.
Magazin 2 Şubat 2020 - 15:02

Aslı Bekiroğlu’nun çıplak fotoğraflarının internette yayınlanmasına bir tepki de oyuncu Aybüke Pusat’tan geldi. Twitter hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Pusat, şöyle dedi:

“Bireylerin kişisel verilerinin iradeleri dışında paylaşılması ne zamandan beri bu kadar normalleştirildi? Hemcinsimin başına gelen bu şiddet olayı mide bulandırıcıdır ve suçtur. Umarım sorumlu olanlar en kısa zamanda bulunup cezalandırılır. Siz de paylaşmak yerine yapılanın ne olduğunu doğru analiz edin. Açmayın, paylaşmayın, konuşmayın. Şikayet edin.”

İLGİLİ HABERAslı Bekiroğlu sızdırılan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı!
Son güncelleme: 15:04 - 02.02.2020
Etiketler