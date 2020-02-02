Genç oyuncu Aybüke Pusat’tan Aslı Bekiroğlu’na destek

Aslı Bekiroğlu’nun çıplak fotoğraflarının internette yayınlanmasına bir tepki de oyuncu Aybüke Pusat’tan geldi. Twitter hesabından konu ile ilgili bir açıklama yapan Pusat, şöyle dedi:

“Bireylerin kişisel verilerinin iradeleri dışında paylaşılması ne zamandan beri bu kadar normalleştirildi? Hemcinsimin başına gelen bu şiddet olayı mide bulandırıcıdır ve suçtur. Umarım sorumlu olanlar en kısa zamanda bulunup cezalandırılır. Siz de paylaşmak yerine yapılanın ne olduğunu doğru analiz edin. Açmayın, paylaşmayın, konuşmayın. Şikayet edin.”