Genç oyuncu Damla Colbay tatil alışverişinde

Yaz tatili kapsamında İzmir’e gideceği için yazlık kıyafet almaya geldiğini söyleyen genç oyuncu Damla Colbay, “Normalleşme sürecinden sonra sadece güvendiğim ve yakın olduğum arkadaşlarım ile görüşmeye başladım. Karantina döneminde hep evdeydim çünkü, normalleşmeye geçince birazcık adapte sorunu oldu. Normalleşme var diye de önlemleri esnetmemek lazım, maskelerimizi takalım yinede” ifadelerini kullandı.

İSYAN ETTİREN ÜCRETLER



Bodrumda bir otelin müşterilere gönderdiği davetin elektronik postasına göre, 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Oda ve yemek ücretlerinin dahil olmadığı fiyatları duyanlar ise tepki gösterdi. Genç oyuncu Colbay da fiyatlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:”Asla hayatta vermem tabii ki,gidilmesi gereken güzel koylar var sakin kimsenin bilmediği oralara giderim zaten” dedi