Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Genç oyuncu Damla Colbay tatil alışverişinde
Genç oyuncu Damla Colbay tatil alışverişinde
Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren oyuncu Damla Colbay, önceki gün tatil alışverişi için Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Maskesiz bir şekilde Nişantaşı sokaklarında gezen Colbay, karşısında basın mensuplarını fark edince hızlı bir şekilde maskesini taktı.
Magazin 7 Haziran 2020 - 09:18

Yaz tatili kapsamında İzmir’e gideceği için yazlık kıyafet almaya geldiğini söyleyen genç oyuncu Damla Colbay, “Normalleşme sürecinden sonra sadece güvendiğim ve yakın olduğum arkadaşlarım ile görüşmeye başladım. Karantina döneminde hep evdeydim çünkü, normalleşmeye geçince birazcık adapte sorunu oldu. Normalleşme var diye de önlemleri esnetmemek lazım, maskelerimizi takalım yinede” ifadelerini kullandı.

İSYAN ETTİREN ÜCRETLER

Bodrumda bir otelin müşterilere gönderdiği davetin elektronik postasına göre, 2 şezlong için günlük 1000 TL, aylık ise 24 bin TL fiyat belirlendi. Oda ve yemek ücretlerinin dahil olmadığı fiyatları duyanlar ise tepki gösterdi. Genç oyuncu Colbay da fiyatlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:”Asla hayatta vermem tabii ki,gidilmesi gereken güzel koylar var sakin kimsenin bilmediği oralara giderim zaten” dedi

Son güncelleme: 09:19 - 07.06.2020
Etiketler