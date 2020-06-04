Gençliğim Eyvah 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Gençliğim Eyvah ilk bölüm ne zaman?

Yayın hayatına yeni başlayacak Gençliğim Eyvah dizisinin ilk bölüm tarihi yayınlanan fragmanla duyuruldu. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu gibi usta isimleri barındıran Gençliğim Eyvah izleyenleri eğlenceli dakikalar yaşatacak. Peki Gençliğim Eyvah ilk bölüm ne zaman? İşte Gençliğim Eyvah 1. bölüm fragmanı...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeni diziler de izleyici karşısına çıkmaya başladı. Yeni dizilerden biri de Gençliğim Eyvah oldu. İki düşman kebapçının hikayelerinin ekrana geleceği dizide Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen başrolü paylaşıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜM FRAGMANI

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNİN KONUSU

Aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor. Gençliğim Eyvah, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyiciyle buluşturmak için gün sayıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Gençliğim Eyvah dizisi 15 Haziran Pazartesi 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCU KADROSU

Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Ekin Mert Daymaz, Burak Tozkoparan, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay, Beyti Engin.