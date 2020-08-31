Gençliğim Eyvah 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gençliğim Eyvah 12. son bölüm izle)

Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 12. son bölüm ile ekranlara geldi. Komedi sevenlerin ilgiyle takip ettiği Gençliğim Eyvah'ın son bölümünde; Asmalı Ailesi, Ahmet'in evlenme teklifini kabul eden Azra'yı istemeye gelir. Ahmet ve Azra'nın evleneceğini öğrenen Çağla sinsi planlarını devreye sokar. Peki Gençliğim Eyvah 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gençliğim Eyvah 12. son bölüm izleme linki...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gençliğim Eyvah dizisi bu hafta 12. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Levent Ülgen ile Cengiz Bozkurt’un başrollerini paylaştığı Gençliğim Eyvah dizisinin son bölümünde; Kalp krizi geçiren Arif narkozun etkisiyle her şeyi itiraf etmeye kalkışınca ortalık karışır. İşte Gençliğim Eyvah 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

GENÇLİĞİM EYVAH 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GENÇLİĞİM EYVAH 12. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim…”

Asmalı Ailesi, Ahmet’in evlenme teklifini kabul eden Azra’yı istemeye gelir. Ahmet ve Azra’nın evleneceğini öğrenen Çağla sinsi planlarını devreye sokar. Kalp krizi geçiren Arif narkozun etkisiyle her şeyi itiraf etmeye kalkışınca ortalık karışır.

Azra ve Ahmet’in mutlu olup yuva kurması için aşkından vazgeçerek büyük fedakarlık yapan Zola zor günler geçirir. İtalyan annelerin para şantajından bunalan Arif ve Zekeriya çareyi kaçmakta bulur.