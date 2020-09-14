Gençliğim Eyvah 14. son bölümde neler yaşandı? Gençliğim Eyvah 15. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Haftanın ilk günü izleyiciyle buluşan Gençliğim Eyvah 14. son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulur. Ancak "Ne olursa olsun" deyip eşleri Hacer ve Nuriye'ye itiraf etmeye karar verdiler. İşte Gençliğim Eyvah 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

GENÇLİĞİM EYVAH 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Gençliğim Eyvah dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

“Hayat bir gün tekrar bizi bir araya getirecek Zola…”

Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulmuşlardır. “Ne olursa olsun” deyip eşleri Hacer ve Nuriye’ye itiraf etmeye karar verirler. Ne var ki Hacer ve Nuriye dinlemek bile istemezler. Çünkü Azra’nın gidişiyle beraber her ikisi de yeterince üzgündür, daha fazla üzüntüye yer yoktur yüreklerinde…

Azra’nın gidişi sadece Nuriye ve Hacer’i değil, başta Ahmet olmak üzere herkesi derinden yaralamıştır. Azra geri dönsün isterler ama nasıl yapacaklarını bilmezler. Bakalım Azra’yı geri döndüren Ahmet’in aşkı mı olacaktır yoksa Zola’nın aşkı mı?