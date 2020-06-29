Gençliğim Eyvah 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gençliğim Eyvah 3. son bölüm izle)

İlk bölümü 15 Haziran tarihinde yayınlanan Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cengiz Bozkurt ve Levent Ülgen'in başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde; DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye'nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. Peki Gençliğim Eyvah 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gençliğim Eyvah son bölüm izleme ekranı...

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 3. bölümüyle yayınlandı. Komedi türündeki Gençliğim Eyvah dizisinin son bölümünde; Ahmet, Azra’ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola’nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır. İşte Gençliğim Eyvah 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

GENÇLİĞİM EYVAH 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda yazımızdaki linkten izleyebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GENÇLİĞİM EYVAH 3. SON BÖLÜM İZLE

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Karılarımız bizi affedene kadar inmeyiz biz buradan!”

DNA testinin sonuçları, Hacer ve Nuriye’nin eline geçince Arif de Zekeriya da sokağa atılırlar. Üstelik dükkanlardan da kovulurlar. İki kafadar şimdi hem evsiz hem de işsizdirler. Ahmet, Azra’ya ulaşmaya ve masumiyetini ispatlamaya çalışır. Ancak Zola’nın Azra ile yakınlaşması, Ahmet ile Zola arasında gerginliğe neden olacaktır. Zola ise aşkının peşinde koşarken, kendi hayatıyla ilgili büyük bir sırrı öğrenecektir.