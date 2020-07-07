Gençliğim Eyvah 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Gençliğim Eyvah 4. son bölüm izle)

Gençliğim Eyvah dizisi bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar. Peki Gençliğim Eyvah 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gençliğim Eyvah 4. son bölüm izle...

Ekranların yeni dizilerinden olan Gençliğim Eyvah bu akşam 4. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Atv’nin keyifli dizilerinden olan Gençliğim Eyvah’ın son bölümü yine kahkahalara boğdu. Peki Gençliğim Eyvah 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Gençliğim Eyvah son bölüm izleme linki…

GENÇLİĞİM EYVAH 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GENÇLİĞİM EYVAH 4. SON BÖLÜM İZLE

“Benimle evlenir misin?”

Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola’yı gözaltına alması, hem Arif’i hem de Zekeriya’yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye’nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya’yı beklenmedik olayların içine sokar. Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir.

Veysi’nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur. Ahmet, Azra’ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra’nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra’nın gönlünü kazanabilecek midir?